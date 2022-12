“All’esito del dibattito svolto oggi in Consiglio comunale, ricordo che stiamo discutendo e lavorando da tempo sul trasferimento negli spazi dell’ex tribunale di Salerno di un’antenna dell’università, con spazi adeguati in cui svolgere convegni, lezioni, corsi di studio o programmi di formazione specialistica post lauream, completato il progressivo trasferimento delle attività giudiziarie presso la nuova Cittadella. È un impegno che stiamo portando avanti in modo serio e attento nell’ambito di un apposito tavolo istituzionale con le parti interessate, che ho promosso, al fine di rendere sempre più solido ed integrato il rapporto tra l’Università e la città di Salerno. Tra Comune, Provincia di Salerno, Regione Campania, Agenzia del Demanio, Università degli Studi di Salerno e Consiglio dell’ordine degli avvocati sta proseguendo sia il confronto che i necessari passaggi procedurali e istituzionali preliminari a realizzare questo risultato che riteniamo estremamente importante per la nostra comunità. L’Università ha già palesato la propria disponibilità preziosa per consolidare ulteriormente il connubio tra ateneo e città. La discussione svolta in Consiglio comunale oggi ha ribadito la piena condivisione politica di questa iniziativa e ringrazio il Sindaco e l’ex assessore De Maio, per aver ricordato il lavoro concreto sul tema rispetto a tentativi tardivi di appropriarsi di un impegno politico già avviato concretamente da tempo e per il quale a breve confidiamo in importanti novità”