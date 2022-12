I mercati azionari internazionali hanno archiviato l’ennesima ottava con una variazione percentuale al rialzo, registrando l’upward trend più duraturo di questo 2022 che si avvia alla conclusione. Nonostante la persistenza evidenziata dagli equity benchmark rappresenti un segnale positivo, gli analisti classificano il movimento in corso come semplice bear rally; pertanto in attesa di ulteriori conferme tecniche che rilevino una vera e propria inversione di tendenza, l’attenzione si sposta sul fronte macro: ed è proprio su questo versante che aumentano le perplessità degli addetti ai lavori, difatti, nonostante il lieve miglioramento dei dati relativi all’inflazione, gli elementi di incertezza che incombono sul 2023 continuano ad essere parecchi. In virtù di tale considerazione gli esperti ritengono opportuno dare ancora spazio nei portafogli di investimento alle strategie di breve termine, almeno nella prima parte del nuovo anno.

Un’operatività più orienta alla speculazione, infatti, consentirà di non rimanere esposti in posizione per troppo tempo e di cogliere tutte le opportunità che si concretizzeranno sia con mercati rialzisti sia con mercati ribassisti, fino a quando non ci sarà la visibilità necessaria per ritornare a sovrappesare le allocazioni buy and hold. Fra i trading tool dotati di un’interfaccia grafica avanzata ed equipaggiati con le funzionalità dello short selling e della leva finanziaria, gli esperti di Giocareinborsa, portale di formazione nel campo degli investimenti online, raccomandano le piattaforme rilasciate dal broker Naga. Difatti la fintech tedesca, quotata sulla Borsa di Francoforte, mette a disposizione dei propri clienti infrastrutture di altissima qualità, in cambio di costi commissionali davvero esigui. Consultando l’ultima recensione di Naga Trader su Giocareinborsa, i lettori avranno una panoramica completa dei servizi proposti dall’intermediario e potranno valutare se le sue caratteristiche sono adatte alle proprie esigenze.

I tool di negoziazione di Naga Trader

Naga Trader è una controllata della holding The NAGA Group AG, una compagnia che opera in diverse parti del mondo; non a caso l’erogazione dei servizi di intermediazione è autorizzata dalla BaFin con licenza numero 135203, dalla CNMV con licenza numero 3591 e dall’italiana Consob con licenza numero 3844.

La console comandi di Naga è molto semplice da utilizzare, per questo motivo è tanto apprezzata anche dai principianti, allo stesso tempo il carnet di piattaforme a disposizione degli utenti è così ricco da consentire una grande varietà di soluzioni operative: gli investitori, nello specifico, hanno la possibilità di scegliere software di analisi e dispositivi estremamente sofisticati come MetaTrader -sia in versione 4 sia in versione 5- o applicazioni più user friendly come il tool web based.

Naga: catalogo prodotti e metodi di pagamento

Il catalogo di prodotti negoziabili con Naga Trader è molto ampio: attraverso il meccanismo di replica sintetica dei prezzi, implementato dai Contratti per Differenza, gli iscritti possono trattare, oltre le coppie di valute sul foreign exchange market, indici, materie prime, azioni e crypto; come se non bastasse, la modalità Direct Market Access consente l’acquisto di Etf e real stock.

La procedura di adesione ai servizi Naga Trader è molto rapida e il deposito iniziale, per ottenere l’attivazione del rapporto, può essere effettuato con un bonifico bancario, mediante carte di credito o di debito -sia circuito Visa sia circuito Mastercard-, con paypal e con wallet elettronici quali Neteller e Skrill.

Il copy trading di Naga

Chi decide di aprire un account con il broker Naga ha il vantaggio di fruire di numerose risorse che agevolano i risparmiatori nella costruzione delle strategie di investimento. Oltre alle lezioni di trading gratuite, gli utenti hanno accesso al copy trading della società.

Grazie a questa piattaforma social a tema finanziario gli iscritti hanno la possibilità di osservare le varie tipologie di operatività poste in condivisione e replicare su un conto di destinazione quelle reputate più interessanti. Il sistema, per eseguire passivamente una strategia, è utilizzabile come tutti gli altri dispositivi con un capitale di partenza di 50 Euro.