” L’U.S. Salernitana 1919 esprime tutto il suo dispiacere per la scomparsa di O Rey Pelè. Una leggenda del calcio mondiale che ha fatto la storia di questo sport ed è stato amato da tutti per il suo calcio sorridente. Il suo ricordo e il suo genio vivranno in eterno. Addio Pelè, campione per tutti!”. Ma centinaia di tifosi granata stanno postando sui social foto, video e frasi in onore di uno dei più grandi uomini e campioni della storia di questo meraviglioso sport. Esempio di lealtà, correttezza, talento e dignità. Quella con cui ha combattuto fino all’ultimo secondo una battaglia durissima circondato dall’amore della sua famiglia.