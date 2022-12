di Erika Noschese

È ancora una volta il Capodanno in piazza Amendola – e di conseguenza l’inutilità di piazza della Libertà a tener banco in consiglio comunale. Le delucidazioni fornite dal sindaco Vincenzo Napoli non sembrano rincuorare particolarmente i consiglieri di opposizione che non risparmiano accuse alla maggioranza. A ribadire la sua posizione il consigliere Antonio Cammarota, presidente della commissione Trasparenza che non contesta la somma spesa per l’evento ma, ha detto, «relegare il concerto come questo, con una risonanza importante a livello nazionale, è l’ennesima occasione persa». Il primo cittadino spiega, dal canto suo, le ragioni che hanno impedito l’evento in piazza della Concordia: «Piazza della Concordia non è accessibile per gli artisti, l’acustica non va a loro vantaggio e ci sono problemi di suono e luce mentre piazza della Libertà ha un ostacolo che ci dice che in occasione di manifestazioni pubbliche bisogna chiudere il parcheggio del sottopiazza e diventa una complicazione perché i parcheggi servono», ha infatti detto Napoli che annuncia che già dal prossimo 2 gennaio incontrerà forze dell’ordine ed enti competenti per verificare in che modo piazza della Libertà possa ospitare eventi di portata importante senza la chiusura del parcheggio. A difendere la maggioranza il consigliere Nicola Sorrentino: «Chi contesta piazza della Libertà evidentemente non vive Salerno, questa è una polemica che si poteva evitare perché il concerto sarà solo la ciliegina sulla torta di un successo annunciato». Chiede un maggiore dialogo con i consiglieri Corrado Naddeo, esponente di Oltre per affrontare meglio le questioni cittadine. Chiede risposte all’interrogazione presentata già diverse settimane fa il consigliere Mimmo Ventura di Fratelli d’Italia che chiede di conoscere i tempi dell’apertura dei negozi di piazza della Libertà. «Si farà un bel concerto di fine anno, affollatissimo come credo e spero, in tutta sicurezza senza alcun problema. Si sono diffuse notizie sbagliate, senza fondamento e si è ripristinata la condizione reale delle cose, piazza Amendola è una piazza che abbiamo prediletto perché storica, abbiamo tenuto concerti importanti; sarà una festa di popolo che si terrà in piena sicurezza – ha poi aggiunto il primo cittadino – L’ipotesi richiesta da Prefettura e Questura di richiedere i nominativi delle persone che vanno al ristorante è stata opportunamente abolita, non c’è mai stata una zona rossa che anche terminologicamente non significa nulla e si terrà un concerto importante che accoglierà in piazza quanta più gente possibile nel rispetto delle norme di sicurezza. Sarà una piazza gestita dalle forze di polizia, specialisti della sicurezza che hanno garantito un accesso libero, dispiegandosi poi lungo le aree». Intanto, è stato reso noto anche il dispositivo traffico: dalle ore 11 dell’ultimo dell’anno, dunque, scatta il divieto di sosta e di fermata su ambo i lati della carreggiata, nonchè, dalle 16, il divieto di transito fino al concludersi del concerto, sul Corso Garibaldi, da via Cilento a via Roma, su via Roma, via Cavaselice, traversa Santa Lucia, via Porta di Mare (tra via Da Procida e Lungomare), traverse Regina Costanza e Giuseppe Verdi, nonchè in via Pertini, su entrambi i lati di piazza Matteo Luciani, presso Largo Ragno e sul lungomare Trieste da piazza Umberto I a traversa Santa Lucia. Inoltre, sempre dalle 11 del 31 dicembre, divieto di sosta e fermata in via Lista e via Centola e dalle ore 16, su via Lista vige il senso unico di circolazione con direzione di marcia mare-monte, mentre in via Centola c’è il doppio senso per i veicoli provenienti dal parcheggio di piazza della Libertà diretti a via Pertini in senso contrario a quello consentito. In piazza Luciani, dalle 16 doppio senso a ridosso dei negozi, per i veicoli provenienti e diretti in via Monti, idem per chi proviene da via Portacatena e deve dirigersi su piazza Luciani. Ancora, i veicoli che provengono da via Porto diretti al centro, possono tornare indietro verso il viadotto Gatto o svoltare in via Centola e poi proseguire su via Lista. Inoltre, chi proviene da via Sabatini deve svoltare a destra o a sinistra e chi arriva da Corso Garibaldi giunti a via Cilento possono andare o sul lungomare o impegnare la corsia dei bus diretta in piazza XXIV Maggio. Infine, i pullman dovranno rispettare i percorsi alternativi predisposti dai gestori.