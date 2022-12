di Pina Ferro

Alla fine la tanto attesa e paventata lista dell’ex presdente del consiglio dell’ordine degli Avvocati di Salerno, Enrico Montera, non è stata depositata.

Alle ore 12 di ieri, termine ultimo per la presentazione delle candidature, sono stati tre gli schieramenti che hanno depositato la lista di nomi candidati per il rinnovo del consiglio dell’Ordine di Salerno. le elezioni sono in programma il prossimo 12 e 13 gennaio dalle ore 9 alle ore 18. Sede del voto sarà il vecchio palazzo di giustizia di corso Garibaldi. Gli avvocati del foro di Salerno potranno esprimere un massimo di 14 preferenza, ma non possono indicare più di 9 candidati dello stesso genere. Il voto sarà elettronico ed espresso all’interno della cabina. Il neo presidente sarà poi eletto nel corso del primo consiglio. Il presidente in carica Silverio Sica, che nel pomeriggio di ieri si è congedato nel corso dell’ultimo consiglio, ha presentato una nutrita squadra al cui interno compaiiono i nomi di avvocati che alle scorse elezioni erano in contrapposizione a Sica. Particolare questo che indica che il lavvoro svolto dal consiglio è stato finalizzato ad un obiettivo unico: la risoluzione delle problematiche della classe forense. Un percorso che ha compattato alcuni consiglieri ma che ha creato anche, soprattutto negli ultimo tempi delle fratture che non sono state ricucite, al punto che alcuni consiglieri che un tempo erano nella squadra di Sica ora sono in altre liste.

Non solo nomi noti, ma anche giovani avvocati sono scesi in campo al fianco del presidente uscente.

“Uniti per l’avvocatura” è la lista del presidente uscente Silverio Sica ed è composta da: Silverio Sica, Valerio Iorio, Arnaldo Franco, Renato Galdieri, Luigi Palmieri, Carmen Maria Piscitelli, Clementina Diana Tozzi, Ersilia Trotta, Antonella Capaldo, Andrea Carrano, Irene Coraggio, Nicola Crisci, Francesca Di Renna, Giulia Formosa, Benedetto Lembo, Enrico Montera, Marco Oliviero, Ivan Persiano, Giovanni Sofia e Corrado Spina.

La lista “Alternativa Forense” è conposta dagli avvocati: Tommaso Amato, Rosanna Carpentieri,Maurizio Casaburi, Monica Coscioni, Carmen Ferraioli, Pasquale Ferrante, Maria Concetta Fornino detta Mary, Antonella Mastrolia,

Luca Monaco, Roberto Reale, Valentina Restaino,

Ciro Salmieri, Francesco Paolo Staffieri, Giuseppina Strada detta Pina.

La terza lista è composta da:

Gaetano Paolino, Giovanni Allegro, Clara Altieri, Bonaventura detto Rino D’Alessio, Brunella De Maio, Angelo Dente, Marco Granese, Paola Ianni, Ernesta detta Titti Iorio, Sarel Malan, Stefano Salimbene, Alberto Toriello, Stefania Vecchio, Giuseppe Vitale.

Al termine delle operazioni di scrutinio sarà prolamatto il nuovo consiglio dell’ordine. Saranno i neoeletti, nel corso della prima adunanza post voto ad individuare il presidente dell’Ordine degli Avvocati.