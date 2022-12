Minacce e intidimidazioni con le armi a un imprenditore italiano che lavora a Ibiza per 50mila euro. Ancora arresti a Salerno dove la Direzione distrettuale antimafia ha chiesto e ottenuto dal gip l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei persone per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Tre di loro farebbero parte dell’organizzazione criminale operante nel Comune di Pagani, facente capo a Francesco Fezza e Andrea De Vivo, che a inizio dicembre è stata raggiunta da 25 misure cautelari per i reati di associazione di stampo mafioso, tentato omicidio, porto e detenzione illegale di armi, illecita concorrenza con minaccia o violenza, autoriciclaggio e associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, tutti aggravati dal metodo mafioso. A eseguire le misure odierne la polizia di stato e l’Arma dei carabinieri dopo che le indagini condotte da squadra mobile e Reparto territoriale dei carabinieri di Nocera Inferiore hanno ricostruito un ulteriore vicenda che sarebbe avvenuta fra agosto e novembre 2018.Secondo le ipotesi accusatorie i sei indagati avrebbero costretto il gestore di fatto di una società italiana con sede a Nocera Inferiore che aveva aperto un’agenzia di autonoleggio sull’isola di Ibiza e con il quale avevano un rapporto di “collaborazione stretta” a rinunciare sia agli introiti economici dell’attività che alla proprietà delle 7 auto utilizzate per lavorare.