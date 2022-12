CoSi raccomanda ai cittadini “di indossare idonei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree negli aeroporti nonché in tutti i luoghi al chiuso e in ogni circostanza nella quale non risulti comunque consentito il distanziamento interpersonale”. E’ quanto prevede un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per garantire maggiori controlli e migliore monitoraggio anti-Covid. Nella stessa ordinanza sono previsti tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina all’aeroporto di Napoli Capodichino.