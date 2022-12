Il Capodanno in Piazza a Salerno sarà una grande festa di musica, allegria e partecipazione popolare. Non è prevista alcuna zona rossa, nessun numero chiuso, né tanto meno un limite prefissato di accessi. Questi aspetti sono stati ben chiariti nel corso di una riunione operativa in Prefettura con i responsabili dell’ordine pubblico e della sicurezza e di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell’organizzazione del grande evento.

Ci sarà un controllo dinamico del libero afflusso di turisti, visitatori, concittadini; un monitoraggio sistematico delle presenze per garantire in ogni momento la totale sicurezza in tutta l’area della festa anche in considerazione dell’evoluzione della normativa inerente lo svolgimento degli appuntamenti all’aperto nelle città italiane specialmente quelle come Salerno mete di grandi flussi turistici nel periodo natalizio.

Decade anche l’obbligo per gli esercenti di comunicare le prenotazioni di coloro che abbiano prenotato presso i locali della ristorazione.

Salerno ha una una lunga e consolidata tradizione per l’appuntamento artistico e culturale della notte di San Silvestro. Si sono esibiti in Piazza Amendola, in condizioni di totale sicurezza e con grande successo, tanti big della canzone italiana ed internazionale. Stiamo lavorando da settimane per un’organizzazione adeguata all’attesa per il concerto dei Negramaro che richiamerà visitatori, turisti ed appassionati da tutta Italia oltre che i nostri concittadini. Saranno mobilitati per il Capodanno in Piazza centinaia di donne ed uomini per garantire sorveglianza, assistenza, pronto intervento. Con giovani, famiglie con bambini, anziani il Capodanno in Piazza a Salerno sarà, come sempre, un grande successo nella magica atmosfera di Luci d’Artista.