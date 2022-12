Venerdì 30 Dicembre 2022, alle ore19.30, presso la Parrocchia Gesù Risorto in Viale R.Wagner (Parco Arbostella) Salerno, si terrà un incontro culturale sull’ iconografia natalizia dal titolo: ”La natività nell’ arte”. La manifestazione sarà a cura dello storico dell’arte Gerardo Pecci, docente presso il liceo Perito- Levi di Eboli (SA), che analizzerà a beneficio del pubblico, per fini divulgativi, in occasione delle festività natalizie, alcune opere di illustri artisti tra annunciazioni, natività e adorazioni.

La manifestazione è inserita nel programma civile delle iniziative della parrocchia Gesù Risorto “Arbostella di Natale 2022”.