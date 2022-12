Il Comune di Salerno è sotto accusa per l’indebitamento e la manovra economica necessaria agli adempimenti del Salva Città. Le opposizioni accusano la maggioranza di voler scaricare sui cittadini un pesante fardello per risolvere i problemi

La situazione del Comune di Salerno è analoga a quella della totalità delle amministrazioni locali. Da anni subiamo tagli sempre più gravi nei trasferimenti dallo Stato alle autonomie locali. Nel contempo ai comuni continuano ad esser delegate importanti funzioni di servizio a cittadini ed imprese in materia di sicurezza, ambiente, formazione, assistenza sociale. Inoltre gli organici sono sempre più risicati con quote di personale sempre più avanti negli anni. In queste condizioni facciamo sforzi enormi per garantire i servizi essenziali per la nostra comunità. Ci siamo riusciti anche nei momenti più drammatici dell’emergenza Covid. La guerra in Ucraina e le conseguenti speculazioni hanno acuito il problema con l’aumento dei costi di energia e materie prime che rischiano di bloccare tante opere pubbliche. Su questi argomenti è facile la demagogia populista. Noi siamo impegnati a risolvere i problemi ed a dare risposte a cittadini ed imprese. Confidiamo che vi sia una svolta nei rapporti tra Stato ed Autonomie Locali per dare nuovamente forze e risorse alle istituzioni che sono più vicine ai cittadini. Se non interviene una svolta sarà complicato anche portare a termini gli impegni locali del PNRR. Confido molto, insieme a tanti colleghi sindaci, nell’emendamento dell’on. Piero De Luca alla finanziaria che potrebbe metter i comuni come Salerno nelle condizioni di adempiere agli impegni del patto Salva Città senza gravare ulteriormente sui cittadini o abbassare qualità e quantità di servizi. In questi anni siamo riusciti a mantenere intatto un sistema di welfare sociale (asili nido, servizi a persone e famiglie in difficoltà, segretariati sociali, assistenza, buoni spesa covid) che ha garantito la serenità a migliaia di concittadini anche nei momenti più difficili. Abbiamo fatto anche la nostra parte nella solidarietà internazionale con l’accoglienza di profughi ucraini e migranti specialmente minori non accompagnati.

Siamo in vista dell’ultimo Consiglio Comunale dell’anno. Come giudica lo stato di salute della sua Giunta e della Maggioranza. Si parla di rimpasto . Dobbiamo aspettarci novità?

Stiamo tutti bene, grazie. La Maggioranza è solida e compatta. La Giunta e tutti i suoi componenti stanno facendo un buon lavoro. Abbiamo tutti grande passione e determinazione. Qualche volta il confronto è intenso ed impegnativo. Ma sempre finalizzato al bene supremo della nostra Salerno. Si decide e si lavora senza farsi distrarre troppo dalle chiacchiere e dagli spifferi di corridoio. Tutti stanno facendo la loro parte al meglio tanto i consiglieri quanto gli assessori. E di spazio per chi ha voglia di lavorare ed impegnarsi per la città ne abbiamo sempre in abbondanza a prescindere dai ruoli istituzionali

Lei utilizza sempre più spesso i social per creare un filo diretto di comunicazione con i concittadini. Da oltre un anno svolge una sistematica informazione su tutti gli argomenti ed i lavori d’interesse collettivo. Tra le pubblicazioni più discusse ci sono quelle dedicate agli interventi di pulizia della città e manutenzione del verde pubblico. Non mancano critiche accese e segnalazioni di disagio. Che 2023 ci attende sotto questo aspetto ?

I media ed i social svolgono una preziosa funzione di controllo dell’operato della pubblica amministrazione. Sono un importante presidio di libertà e democrazia. L’uso dei social è per me una preziosa occasione di confronto con i cittadini che interagiscono con critiche, osservazioni e talvolta apprezzamenti molto utili a migliorare il nostro lavoro. Al netto di una quota di “leoni da tastiera” ormai noti ed individuati che criticano tutto e tutti a prescindere. Per quanto riguarda la raccolta differenziata abbiamo conseguito un grande risultato ritornando a livelli di eccellenza con la nuova organizzazione del servizio, la tenacia di Salerno Pulita, la collaborazione di cittadini ed imprese. La rimozione delle campane per la raccolta del vetro ha eliminato le mini discariche ed alcune iniziative come la raccolta itineranti di libri usati hanno avuto un grande successo rimpinguando le biblioteche scolastiche. Andremo avanti con determinazione su queste strada perfezionando i dettagli e qualche criticità. La questione di verde pubblico e parchi è dolorosa. Siamo stati investiti da un’inchiesta giudiziaria che ha azzerato il servizio. Non esprimerò giudizi compiuti fino al termine dell’attività dei magistrati conclusa la quale faremo un confronto pubblico per rimandare al mittente tutto il fango mediatico e politico che ci è stato scaraventato addosso all’inizio dell’inchiesta che con il passare dei mesi si è notevolmente ridimensionata. Abbiamo dovuto bandire nuove gare e per mesi non siamo stati in grado di provvedere alla manutenzione del verde, dei parchi, delle alberature. I primi nuovi appalti sono stati assegnati nel corso dell’estate. E’ cominciata così, ed è ancora in corso, la nuova fase per ritornare finalmente a regime su tutti i fronti: verde pubblico, alberature e parchi cittadini la cui gara è stata assegnata nei giorni scorsi. Sarà dunque un 2023 di duro lavoro che permetterà di riportare il verde cittadino all’eccellenza. Nel contempo siamo impegnati a tutelare con ogni utile attività il lavoro degli ex dipendenti delle cooperative sociali.

Allarghiamo lo sguardo ai lavori pubblici. Dopo lo stop imposto dalla pandemia e le difficoltà innescate dal conflitto in Ucraina quali saranno i cantieri più importanti del prossimo anno?

Sarà un anno cruciale per tante opere e lavori pubblici destinati ad incidere notevolmente sull’economia e la qualità della vita nella nostra città. Completate le gare saranno aperti i cantieri per il nuovo ospedale ed il PalaSalerno due opere strategiche finanziate dalla Regione Campania grazie all’attenzione del Presidente Vincenzo De Luca per tutti i territori. Siamo in dirittura d’arrivo per Salerno Porta Ovest che migliorerà la circolazione da/per il porto commerciale aumentandone operatività, sicurezza e fatturato. Procede l’ampliamento dell’aeroporto mentre Salerno si conferma hub sulla direttrice Roma – Reggio Calabria dell’Alta Velocità ferroviaria. Al termine di Luci d’Artista partono i lavori per la ristrutturazione del Corso Vittorio Emanuele e completiamo quelli per il Parco del Mercatello. Al via anche l’ultimo lotto del ripascimento per arricchire ancora di più , dopo il successo dei primi interventi, il nostro litorale. Demoliamo gli ex prefabbricati di Fratte. Lavoriamo alle manutenzioni in tutti i quartieri e ad un piano di ristrutturazione e sostenibilità energetica degli edifici scolastici. Sarà dura superare le difficoltà create dall’aumento dell’energia e delle materie prime peraltro sempre più difficili da reperire. Ma non molleremo la presa restando concentrati su ogni singola opera.

E’ entrata nel vivo la corsa alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Che opinione si è fatta dei candidati e chi ha deciso di sostenere ?

E’ necessario un rinnovamento del Partito Democratico che rimetta al centro i cittadini, le imprese, i territori e non la lotta tra classi dirigenti spesso lontane dal paese reale. La procedura congressuale mi sembra alquanto ingarbugliata ma nondimeno spero che si possa nelle prossime settimane svolgere un confronto approfondito su candidati e programmi. Al momento abbiamo ascoltato proclami e buone intenzioni. Dopo aver verificato attentamente le proposte concrete non faremo mancare idee ed impegno nella competizione congressuale.

Da circa un anno il Presidente Iervolino è presidente della Salernitana. Le cronache hanno registrato qualche momento di tensione nel rapporto con l’amministrazione comunale. Adesso sembra esser scoppiata la pace tra Palazzo di Città e club granata. Cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi mesi?

La sintonia tra Comune di Salerno e Salernitana è perfetta. Abbiamo cominciato un percorso importante per la città ed il sodalizio. La Salernitana è un patrimonio identitario della nostra comunità e rappresenta anche una grande vetrina promozionale per la città e le sue attrazioni. Inoltre abbiamo condiviso l’idea di una mission sociale che si rivolga alle nuove generazioni ed alle persone in difficoltà affinché lo sport diventi uno strumento di crescita ed emancipazione sociale. Il Comune ha sempre fatto la sua parte con importanti e rapidi lavori di adeguamento necessari per la disputa del campionato di Serie A all’indomani della promozione. In queste settimane, grazie ad un finanziamento della Regione Campania, stiamo migliorandola fruizione dell’Arechi con nuovi servizi igienici, aumento tornelli in Curva Sud, potenziamento degli impianti elettrici, manutenzione delle recinzioni, piano per utilizzo completo della Curva Nord con sistemazione degli ospiti in area protetta e dedicata del Settore Distinti. I 35 milioni di euro della Regione Campania permetteranno poi la completa ristrutturazione dell’Arechi che diventerà uno stadio di livello internazionale. Abbiamo anche messo a disposizione della Salernitana delle aree per la costruzione del Centro Sportivo. Altri fanno chiacchiere e polemiche , noi produciamo atti amministrativi e fatti concreti grazie anche al lavoro degli uffici comunali ed alla sapienza del direttore Felice Marotta mio consulente per i rapporti con la Salernitana.

Luci d’Artista e Capodanno in Piazza. Salerno è nel pieno delle festività ma non mancano le polemiche. Cosa risponde a chi critica le Luci e la scelta di Piazza Amendola per la kermesse di San Silvestro?

Rispondo che le polemiche sono inconsistenti come polvere al vento. E provengono dagli stessi che magari si sarebbero lamentati lo stesso se le Luci non si fossero accese o il Capodanno in piazza si fosse svolto altrove. I fatti sono palesi ed evidenti. Salerno è una delle mete più gettonate per il periodo natalizio. Le Luci d’Artista sono un’attrazione internazionale e stiamo risalendo la china verso numeri, che in alcuni giornate, ci riportano ai numeri pre Covid con decine di migliaia di visitatori e turisti. Le Luci producono allegria, gioia, voglia di stare insieme generando economia e lavoro per tutta la città nei vari comparti del commercio, dell’accoglienza, della ristorazione, dello spettacolo e tempo libero, della logistica, dei trasporti. Le Luci sono un patrimonio della città e l’anno prossimo l’edizione sarà ancora più brillante. Sono molto orgoglioso anche del ricco programma di eventi artistici, culturali, enogastronomici collaterali che arricchiscono la visita alle Luci d’Artista e permettono di apprezzare le bellezze di Salerno a 360 gradi. E’ partita anche la Musei in Rete per consentire una conoscenza ed una fruizione completa del nostro patrimonio. A Piazza Amendola vivremo con i Negramaro un Capodanno memorabile. Avremo un minuzioso piano di sicurezza in una location che negli anni ha ospitato tutti i big della canzone italiana con decine di migliaia di spettatori. Piazza della Libertà è diventata da subito un’attrazione turistica a cominciare da quelli che sbarcano dalla navi da crociera. A Marzo saranno aperti i negozi del sottopiazza. E continueremo ad organizzare anche in riva al mare eventi come il Pontificale di San Matteo o lo spettacolo marino di luci e suoni la scorsa estate seguito da migliaia di persone.

In conclusione Sindaco le chiedo di svelarci il momento più brutto ed il più bello dell’anno appena trascorso e di esprimere ai concittadini i suoi auguri.

Il momento più brutto è stato al principio dell’anno quando Salerno è stata investita da una tempesta politica e mediatica che ha tentato d’infangare la nostra città senza fondati motivi come stanno dimostrando gli sviluppi della vicenda. Il momento più bello? La capacità di 0rialzare la testa e con il duro lavoro recuperare giorno dopo giorno fiducia e decoro. Godiamoci questi momenti di festa con le persone care in una città illuminata certamente dalle Luci d’Artista ma soprattutto da un forte senso comunitario e solidale. Un pensiero speciale alle persone più sole , ai malati, a coloro che sono lontani dalla nostra città. Salerno non lascia indietro nessuno e la nostra comunità saprà dimostrarlo anche l’anno prossimo. Tanti auguri a tutti e ai lettori di Le Cronache