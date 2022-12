di Erika Noschese

Tour pre natalizio per il consigliere comunale di opposizione, appartenente al gruppo consiliare di Oltre, Donato Pessolano che in questi giorni sta incontrando la cittadinanza per ascoltare le loro istanze e portarle nelle commissioni competente affinché si possa procedere alla risoluzione. Proprio ieri, Pessolano in commissione Ambiente ha evidenziato le problematiche in materia di verde pubblico proprio all’assessore alle Politiche Ambientali Massimiliano Natella, intervenuto su sollecitazione del presidente Arturo Iannelli.

Attenzione a 360 gradi che non riguarda solo il centrocittadino ma tutto il territorio comunale, fino ai rioni collinari, passando per la zona orientale. Le maggiori criticità ripresentate riguardano, in sostanza, alcune segnalazioni già portate all’attenzione del sindaco Vincenzo Napoli, il suo capostaff e il settore Ambiente perchè oggi le alberature, venendo a mancare il servizio ordinario di potatura, diventano sempre più pericolose per la sicurezza pubblica. In particolare, dunque, persiste il problema in piazza Matteo Luciani: dopo alcuni alberi crollati, con non pochi disagi per i residenti, nulla è stato fatto e considerato il maltempo che potrebbe abbattersi sul territorio nelle prossime settimane i cittadini che vivono in zona chiedono, proprio attraverso il consigliere Pessolano, un intervento ad hoc di potatura per ridurre al minimo il rischio. Stessa situazione anche in piazza Alario dove interventi di potatura non si registrano da almeno cinque anni quando Pessolano, all’epoca consigliere di maggioranza dell’amministrazione Napoli, chiese di provvedere per tutelare i residenti. La situazione più catastrofica si registra in piazza Petti, come più volte denunciato in passato dai residenti e nei giardini di via Luigi Angrisani, con accesso dalla strada laterale di via Carnelutti dove si registra uno stato totale di abbandono e degrado. Il consigliere Pessolano ha poi evidenziato all’assessore Natella le condizioni in cui versa via Benedetto Croce che, soprattutto in questo periodo, fa registrare la presenza di visitatori che da Salerno raggiungono, anche a piedi, Vietri sul Mare e viceversa notando così la presenza indecorosa di alberelli sulle ringhiere che costeggia la strada. Altro luogo in forte stato di degrado è il Belvedere, ormai ridotto a scempio con alberi che invadono totalmente l’area. Intanto, proprio nella serata di ieri il consigliere di Oltre ha incontrato i cittadini presso la sua sede per un bridisi natalizio. Quella di ieri è stata anche l’occasione per Pessolano di ribadire la sua vicinanza al territorio e ai cittadini, non solo del centro ma di tutto il territorio.