di Marco De Martino

SALERNO – Guillermo Ochoa (nella foto) è ufficialmente un nuovo calciatore della Salernitana. Il leggendario portiere messicano è sbarcato a Napoli nel primo e poco dopo è arrivato a Salerno dove si è sottoposto alle rituali visite mediche, in serata si è poi recato in sede dove ha sottoscritto il contratto semestrale che lo legherà al club granata fino al prossimo 30 giugno. Nell’accordo sono presenti bonus e clausole che, al raggiungimento di determinati obiettivi sia di squadra che personali, faranno scattare il prloungamento automatico per un’altra stagione. L’ufficialità sarebbe dovuta arrivare già ieri, ma la società ha preferito posteciparla ad oggi quando il portiere indosserà la maglia granata per il primo allenamento. Infatti Memo Ochoa, a partire da oggi, si aggregherà al gruppo di Davide Nicola e quasi certamente difenderà i pali della Salernitana il prossimo 4 gennaio all’Arechi contro il Milan.

ASSALTO DECISIVO A DEMME Sistemata la porta, ora la Salernitana vuole chiudere prima della fine dell’anno per un esterno ed almeno un centrocampista. Per quel che riguarda quest’ultimo ruolo, La Salernitana è tornata alla carica per Diego Demme. Il Napoli non ha nessuna intenzione di concedere il tedesco in prestito gratuito, anche perché è in scadenza a luglio, ma per la sua cessione vuole una formula diversa, o a titolo definitivo con un indennizzo oppure in prestito oneroso. La Salernitana ha intenzione di formulare l’ultima proposta al club partenopeo ed al calciatore e conta di chiudere positivamente la trattativa. In caso contrario il club granata andrebbe su altri obiettivi, puntando su altri profili come ad esempio Zurkowski della Fiorentina oppure sul talentuoso Nicolussi Caviglia del Sud Tirol. Per il ruolo di esterno c’è da registrare una piccola frenata per Zortea ed un ritorno di fiamma per il monzese Birindelli. Per l’attacco invece il Verona è tornato alla carica per avere Bonazzoli, proponendo uno scambio di prestiti con Djuric. Infine, per quanto riguarda le uscite, è imminente quella di Micai in direzione Cosenza, mentre si cercano acquirenti per Sy, Kastanos, Capezzi e Kristoffersen. Respinte al mittente tutte le offerte, per lo più provenienti dalla Premier League, per Dia e Coulibaly. Da valutare la situazione di Valencia, richiesto in Sud America.