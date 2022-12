di Erika Noschese

Prima la scelta della piazza, poi il costo di ben 400mila euro. Le polemiche, in città, in questo periodo non mancano e ci prova il sindaco Vincenzo Napoli a chiarire una volta per tutte le decisioni dell’amministrazione comunale. «Sono polemiche fuori luogo, i soldi che si spendono in promozione non sono mai troppi. Anche Luci d’Artista ha vissuto la stessa polemica e abbiamo visto le nostre strade colme di visitatori e turisti. Il concerto di Capodanno è la fase finale di questo progetto di marketing territoriale, di promozione del commercio, degli albergatori, dei commercianti che hanno visto premiata la loro capacità di resilienza dopo due anni di covid. Le cifre passano in secondo piano», ha detto il primo cittadino in merito al concerto del 31 dicembre quando in piazza Amendola ci sarà l’atteso appuntamento con il Concerto che porterà in città i Negramaro. Soldi che sicuramente in questo delicato periodo storico e con le difficoltà che le casse comunali vivono non sono certo una passeggiata ma anche in questo caso entra in gioco la Regione Campania che non farà mancare il suo supporto al Comune di Salerno, particolarmente protetto dal presidente Vincenzo De Luca. Sarà Daria Luppino, il volto della trasmissione Rai “Linea Verde Expora” a presentare il concerto. La spesa per il Comune, dunque, si attesta sui 400mila euro, 350mila riguarderanno il cachet agli artisti e l’organizzazione della serata, il restante verrà investito invece per lo spettacolo pirotecnico. Altra polemica riguarda la location individuata, ovvero piazza Amendola. Molti preferivano piazza della Libertà, anche solo per la grandezza. «Noi abbiamo avuto sempre la consuetudine di fare quest’iniziativa in piazza Amendola, apprezzo il fatto che i tanti detrattori di piazza della Libertà ora ci rimproverano di non utilizzarla. Farla a piazza Amendola è un aspetto logistico che al momento ci sembra più accessibile, oltretutto quando si fanno iniziative in piazza della Libertà si chiede la chiusura del parcheggio e questo è un aspetto che intendo chiarire con le autorità competenti che si dimostrano sempre attente e disponibili. Piazza Amendola è più semplice, più gestibile anche dal punto della sicurezza e spero e credo che ci sarà una bella serata di svago e leggerezza». Questione di sicurezza, dunque, e di aree sosta a disposizione per chi raggiungerà il capoluogo di provincia in attesa del nuovo anno. Ma con gli enti, forse, ci si poteva ragionare anche mesi prima per valutare la possibilità di tenere in piazza il concerto, come proclamato a gran voce e in più occasioni proprio dal presidente De Luca. «Abbiamo fatto centro, la nostra città è super affollata di turisti, di persone che muovono l’economia. Il concerto di Capodanno con i Negramaro credo sia un’ulteriore spinta che noi diamo alle possibilità economiche della nostra città, sono soldi spesi bene. Salerno sta registrando una totale saturazione delle strutture alberghiere, le strade sono stracolme di persone, gli imbarchi crocieristici si avvicendano e questo significa che Salerno ha ripreso il cammino che aveva intrapreso in passato, poi interrotto dal covid», ha aggiunto Napoli.