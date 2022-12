di Marco De Martino

salerno – La Salernitana ha un nuovo portiere e non si tratta di un nome qualsiasi ma di un’autentica leggenda del calcio internazionale. Stiamo parlando di Francisco Guillermo Ochoa Magaña, soprannominato Memo (nella foto), estremo difensore di nazionalità messicana. Il classe 1985 si svincolerà dalla sua attuale squadra, l’America, il prossimo 31 dicembre e sottoscriverà un contratto con la Salernitana che scadrà il prossimo 30 giugno 2023. Sono comunque presenti, nell’accordo tra il portiere centrocamericano ed il club di Iervolino, dei bonus al raggiungimento di obiettivi che potrebbero prolungare la sua permanenza a Salerno anche nella prossima stagione. Ochoa dovrebbe arrivare domani a Salerno per sottoporsi alle rituali visite mediche e mettersi a disposizione di Davide Nicola il quale, con ogni probabilità, lo manderà in campo dal 1’ già nel big match all’Arechi contro il Milan.

UNA LEGGENDA COI GUANTI Memo Ochoa è un’autentica leggenda con i guanti. Il portiere capitano del Messico è reduce dal suo quarto mondiale nel quale, ancora una volta, ha dimostrato le sue indubbie qualità. Le sue parate, tra cui una su calcio di rigore calciato da Robert Lewandowski nel match della fase a gironi Messico-Polonia, non hanno comunque consentito il passaggio alla fase ad eliminazione diretta della sua nazionale a causa della sconfitta subita nel match contro quella che sarebbe poi diventata la squadra campione del mondo, l’Argentina di Leo Messi. Ochoa, oltre ad aver militato in patria nelle fila dell’America, ha giocato in Francia con l’Ajaccio, in Spagna con Granada e Malaga ed in Belgio con lo Standard Liegi. Il suo trasferimento alla Salernitana ha avuto in queste ore grande risalto mediatico, ora la speranza è che dia i suoi frutti in campo. O meglio, tra i pali.