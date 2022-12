di Marco De Martino

salerno – E’ il gran giorno di Guillermo Ochoa (nella prima foto a destra) alla Salernitana. Il leggendario portiere messicano sbarcherà a Napoli stamane e poco dopo arriverà a Salerno dove si sottoporrà alle rituali visite mediche, prima di sottoscrivere il contratto semestrale con il club granata ed aggregarsi al gruppo di Davide Nicola. In queste ore il clamore mediatico per l’approdo in granata di Memo è stato enorme, secondo solo a quello di un anno e mezzo fa scaturito per l’arrivo di Ribery.

IL CONGEDO DI MEMO L’ormai ex club di Ochoa, l’America, ha voluto ringraziare il portiere, autentica istituzione per i messicani, partito per una nuova avventura oltre oceano: “Dopo tre anni e mezzo -ha scritto la società centroamericana- nella sua seconda fase come portiere del Las Aguilas, Guillermo Ochoa dice addio all’istituzione che lo ha visto crescere e affermarsi come giocatore storico del Club América e del calcio messicano. Il Club América ringrazia Guillermo Ochoa per il suo impegno e la sua dedizione nell’indossare e difendere i colori crema-blu con tanta passione e leadership per oltre 10 anni nella prima squadra. Da parte sua, Guillermo Ochoa ha espresso la sua sincera gratitudine al Club che lo ha visto debuttare nel calcio professionistico e nel quale ha ottenuto un grande successo personale. Sarò sempre grato ai tifosi e alla dirigenza americani per il loro supporto incondizionato, ha detto Ochoa, che è uno dei più grandi idoli nella storia della squadra e fonte di ispirazione per i giovani messicani. Memo, il Club América sarà sempre la tua casa. Grazie per aver fatto parte di questi 106 anni di storia e grandezza. Ti ricorderemo sempre con stima. Mentre ci rincontriamo, continua a volare e ad alzare i nostri colori e il nome del Messico. A presto. Auguri -ha concluso l’America- per la tua avventura in Europa”. Lo stesso Ochoa ha dedicato poche righe al suo addio al Messico: “È arrivato il momento di trovare nuovi orizzonti, nuove sfide, nuove avventure che mi permettano di continuare a crescere come persona e come calciatore. Ringrazio il Club America per il supporto nel momento della mia nuova scelta. Spero che questa sia solo una pausa nella nostra storia”.

LE ALTRE DI MERCATO Sistemata la porta, ora la Salernitana vuole chiudere prima della fine dell’anno per un esterno ed almeno un centrocampista. Per quel che riguarda quest’ultimo ruolo, sembra complicarsi sempre più la pista che porta a Demme (nella foto in alto). Il Napoli non ha nessuna intenzione di concedere il tedesco in prestito gratuito, anche perché è in scadenza a luglio, ma per la sua cessione vuole una formula diversa, o a titolo definitivo con un indennizzo oppure in prestito oneroso. La Salernitana a questo punto potrebbe prendere oppure lasciare definitivamente, puntando su altri profili come ad esempio Zurkowski della Fiorentina oppure sul talentuoso Nicolussi Caviglia del Sud Tirol. Per il ruolo di esterno c’è da registrare una piccola frenata per Zortea ed un ritorno di fiamma per il monzese Birindelli. Per l’attacco invece il Verona è tornato alla carica per avere Bonazzoli, proponendo uno scambio di prestiti con Djuric. Infine, per quanto riguarda le uscite, è imminente quella di Micai in direzione Cosenza, mentre si cercano acquirenti per Sy, Kastanos, Capezzi e Kristoffersen. Respinte al mittente tutte le offerte per Dia e Coulibaly.