di Claudio Antinori

«Il Comune di Lustra spende 7 mila per un solo evento». Comincia così l’intervcento del consigliere di minoranza del Comune di Lustra Michele Rizzo. Non una critica fine a sé stessa, ma un’interessante riflessione sulla situazione del centro cilentano che a pochi giorni dalla festività del Natale non ha installato le ormai canonche luminarie. Il perché lo riporta lo stesso Rizzo: «Ogni comune, piccolo o grande che sia, per le festività natalizie cerca di abbellire il proprio paese con i simboli della tradizione e della cultura che i nostri antenati ci hanno tramandato – spiega – il nostro comune, quest’anno, non ha previsto le luci di Natale motivando la cosa, a detta di qualche consigliere, con la mancata disponibilità finanziaria».

«Comprendo che qualche comune per risparmiare sull’energia elettrica ha diminuito il numero di luci ma non era necessario eliminarle del tutto. Il nostro Comune – aggiunge il consigliere Rizzo – nel farci credere che non ha disponibilità per le luminarie, ha previsto la casa di Babbo Natale, sostenendo un costo di 7 mila euro. Io non sono assolutamente contrario alla casa di Babbo Natale, ma il paese non è fatto solo di bambini, anzi sono una piccolissima minoranza. Come al solito non si riesce a trovare il giusto equilibrio. In questo mese di dicembre – prosegue – il presepe, l’albero, le luminarie sono i simboli di una antica tradizione, tramandata dai nostri avi. Il paese vive se diamo continuità alla cultura e alle tradizioni. Ogni comune cerca di fare l’albero, di allestire il presepe, di accendere le luci, creando l’atmosfera natalizia per la nascita di Gesù bambino e quest’anno si è cercato di trovare un equilibrio tra tradizione e risparmio. Come ha fatto e fa Lustra – conclude – si contribuisce ad un’inarrestabile declino in atto nel paese».