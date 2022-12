di Pina Ferro

Giochi muisica e tanti sorrisi donati a grandi e piccini. Complice la bella giornata, i tanti residenti e non solo, nella zona Orientale della città di Salerno, hanno potuto vivere all’aria aperta l’atmosfera natalizia. Il tutto è stato possibile grazie all’allestimento del villaggio di Babbo Natale da parte dell’associazione la Fenice con sede a Sant’ Eustachio.

Dopo giorni di intenso lavoro, ieri mattina, è stato allestito il Villaggio di Babbo Natale dove, in particolare i bambini hanno potuto partecipare a numerose attività, giochi e iniziative varie oltre a degustare tanti dolci e prelibatezze varie preparate per l’occasione dagli aderenti all’associazione La Fenice.

L’obiettivo era quello di regalare un sorriso ai tanti bambini del quartiere.

Obiettivo che è stato raggiunto. Lo sforzo e il grande lavoro di preparazione è stato ripagato dalle risate e dalla gioia dei bambini presenti e che hanno partecipato alle varie attività organizzate.