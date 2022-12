“Sono cose che indignano, vergognose. Devo dire la verità, al di là dell’indignazione per i fenomeni corruttivi, quello che mi colpisce di più, in modo particolare rispetto al Pd è la verifica che il partito è stato per 15 anni nelle mani di un gruppo dirigente di miserabili, al di là di questa vicenda che è una vicenda singola su cui interverranno i giudici”. Così il presidente della regione Campania, Vincenzo DeLuca, a margine di un appuntamento a Napoli, commenta la vicenda del Qatargate. “Un gruppo di miserabili sul piano politico, – rincara il governatore – costituito al 99% di presuntuosi e all’1% di totali nullità politiche, salvo qualche rarissima eccezione. La cosa che indigna ancora di più è che quelli che hanno governato questo partito continuano a dare le carte, a fare interviste, ad assumere incarichi, pur essendo totalmente al di fuori della società italiana. Anime morte, come le definivo qualche tempo fa, c’è da essere indignati ancora di più”.