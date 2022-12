Una donna senza fissa dimora da tempo vive in strada in zona Mercatello. La donna che ha tra i 40 e i 50 anni non si lascia avvicinare, neppure per ricevere qualche genere di prima necessità. Appare in stato di confusione.

Molti residenti della zona si sono rivolti alla nostra redazione per segnalare il suo caso sperando che, anche grazie ai social, qualcuno possa aiutare questa donna. Vive sul marciapiedi anche quando piove e fa freddo.