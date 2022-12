Una lite tra padre e figlio per futili motivi è sfociata nel sangue. Un 65enne, in presa all’ira dopo aver afferrato un coltello in cucina ha colpito il padre 95enne. E’ accaduto nel primo pomeriggio nel rione Carmine a Salerno. Sul posto le forze dell’ordine, la Croce Bianca e la Croce Rossa che hanno trasportato l’anziano genitore al Ruggi. Le sue condizioni non sarebbero gravi rispetto alle prime informazioni . In ospedale anche il figlio che ha sferrato i fendenti rimasto leggermente ferito nella colluttazione.