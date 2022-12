di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana potrebbe riaccogliere calciatori della Lazio ad un anno dall’embargo decretato dopo l’instituzione del trust. La società biancoceleste infatti ha offerto a quella granata due calciatori che sono ai margini del progetto tecnico di Maurizio Sarri e che dunque hanno bisogno di giocare per mettersi in mostra. Si tratta di Mohamed Fares (nella foto), esterno di centrocampo algerino classe 1996, e di Dimitrije Kamenović, difensore serbo classe 2000. Due elementi che potrebbero fare al caso di Davide Nicola ma che al momento non convincono del tutto soprattutto per una questione atletica. Sia Fares che Kamenović infatti non hanno mai giocato quest’anno, con il primo che è reduce da un gravissimo infortunio al legamento del ginocchio che l’ha tenuto fuori per svariati mesi. La Salernitana ha, al contrario, bisogno di calciatori pronti all’uso ed in buone condizioni fisiche, anche sulla scorta di quanto accaduto in queste settimane con gli infortuni in serie capitati a Mazzocchi, Sepe e Maggiore. La Lazio cederebbe volentieri ai granata anche il portiere Maximiano, ma per questo profilo De Sanctis preferisce un elemento più esperto, che potrebbe essere l’albanese del Torino Berisha. La trattativa c’è, è in fase avanzata e potrebbe chiudersi a breve, con la Salernitana che comunque tiene sempre in caldo quelle per i vari Sirigu, Cragno, Gollini e Radu.

LA PREMIER VUOLE LE PERLE GRANATA Intanto continua la corte serrata della Premier League all’indirizzo delle due perle granata, ovvero Lassana Coulibaly e Boulaye Dia. il primo è seguito con insistenza dal Nottingham Forest, mentre il senegalese è tentato da Everton e West Ham. Iervolino però non ha nessuna intenzione di cedere, almeno già in questa finestra invernale del mercato, i suoi due gioielli ed ha rimandato ogni discorso al prossimo luglio. Tornando alle trattative in entrata, la Salernitana è sempre a caccia di un centrocampista e di un laterale. Per quest’ultimo ruolo è praticamente tutto fatto per il ritorno di Nadir Zortea, ma dall’Atalanta potrebbe tornare anche Matteo Ruggeri (oltre che, come accennato in precedenza, arrivare il portiere Gollini). Per il centrocampista De Sanctis prosegue nella sua corte serrata a Demme del Napoli ed a Zurkowski della Fiorentina, senza dimenticare Esposito della Spal, Nandez del Cagliari e Crngoj del Venezia.

IERI LA RIPRESA Ieri pomeriggio sono ripresi gli allenamenti della Salernitana al Mary Rosy. Presenti Bronn e Piatek, rientrati dopo l’esperienza al Mondiale, ancora assente invece Dia che è atteso in città nelle prossime ore.