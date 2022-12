di Erika Noschese

Anche il concerto di Capodanno sarà a spese della Regione Campania, da sempre “bancomat” della manifestazione Luci d’Artista. Dopo le indiscrezioni lanciate attraverso queste colonne, arriva la conferma da Palazzo di Città: saranno I Negramaro i protagonisti del “Capodanno in Piazza” organizzato dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania.

L’appuntamento con la più importante band italiana è nella città delle celebri “Luci d’Artista” in piazza Amendola sabato 31 dicembre 2022 a partire dalle ore 22.00. Ingresso libero. «Tra due settimane invece l’abbraccio con il pubblico di Salerno e migliaia di turisti e fan provenienti da tutta Italia. il “Contatto” sarà finalmente dal vivo per salutare insieme l’arrivo del nuovo anno al ritmo dei loro trascinanti successi, con un concerto-evento per il quale già si preannunciano numeri da record», hanno fatto sapere da Palazzo di Città, in merito all’evento.

La polemica

Sarà ancora una volta piazza Amendola ad ospitare un evento così importante, soprattutto dopo due anni di pandemia e conseguenti restrizioni. «È un grave errore che si perpetua perché a piazza Amendola, a tutto concedere, sono mille persone che potranno vedere lo spettacolo mentre altre si accalcano pericolosamente in strade pericolosamente strette, senza sbocchi di uscita», ha dichiarato il presidente della commissione Trasparenza, Antonio Cammarota che già in consiglio comunale aveva sollecitato il sindaco sulla problematica, proponendo – in alternativa – piazza della Concordia. «La Questura è così attenta alla questione della curva nord (il riferimento è allo stadio Arechi ndr) e poi scivola in questi rischi per l’ordine pubblico – ha aggiunto Cammarota, leader de La Nostra Libertà – Gli spettacoli gratuiti sono una cosa seria, un elemento di socialità in quanto consentono ad intere famiglie di assistere a spettacoli come quelli dei Negramaro che costerebbero, per quattro persone, almeno 300 euro». Per Cammarota, infatti, «si poteva e si doveva scegliere una location più ampia sia per consentire alle persone di andare, sia per cercare sponsorizzazioni importanti per coprire i costi che, altrimenti, finirebbero – almeno in parte – sulla moneta dissestata del Comune di Salerno – ha aggiunto il consigliere di opposizione – Ci sono le location, come piazza della Concordia e se si vuole stare un po’ più coperti c’è l’area dell’ex Tabacchificio che si presta proprio a queste soluzioni così come lo stadio Vestuti. C’era e ci sarebbe il tempo ma evidentemente a molti piace vedere lo spettacolo da Palazzo di Città».