Luigi Gargiulo, presidente della Camera Penale di Salerno e l’intero consiglio resteranno in carica fino al prossimo dicembre 2023. La decisione è arrivata nel tardi pomeriggio di ieri. Una decisione assunta all’unanimità da una nutritissima assemblea riunitasi nella giornata di venerdì. Il mandato del presidente e del consiglio era oramai giunto al termine e, presto si sarebbe dovuto procedere a nuove elezioni. Invece, per la prima volta nella storia della Camera penale di Salerno, i partecipanti all’assemblea, hanno deciso di prorogare di 12 mesi la presidenza di Luigi Gargiulo e quindi di far slittare il voto per il rinnovo del consiglio dell’organismo al 2024. I motivi alla base di tale decisione stanno sia nel fatto che lo statuto della Camera Penale deve essere sottoposto a delle modifiche e sia perchè l’attuale presidente Gargiulo, presto potrebbe entrare a far parte dell’Ucpi (Unione delle Camere penali italiane). Gargiulo per avere un posto nell’Ucpi deve mantenere la presidenza della Camera penale salernitana.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Gargiulo al termine dell’Assemblea che si è mostrata compatta nel decidere di allungare la sua presidenza e quella della squadra di un anno.

Pina Ferro