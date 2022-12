di Marco De Martino

SALERNO – Sarà Nadir Zortea (nella foto di Gambardella immortalato in occasion del gol realizzato la scorsa stagione al Bologna) il primo colpo del mercato invernale della Salernitana. Tutto fatto dunque per il ritorno del laterale, capace di giocare su entrambe le fasce e già allenato ed apprezzato da Davide Nicola. Il suo innesto dovrebbe sopperire all’assenza di Pako Mazzocchi ed a quella, circoscritta al match contro il Milan, di Antonio Candreva. Zortea dovrebbe aggregarsi già alla ripresa degli allenamenti del gruppo in città grazie al nullaosta concesso dall’Atalanta. Il mercato invernale infatti aprirà i battenti ufficialmente soltanto a gennaio e le trattative non potranno essere ratificate prima ma, grazie ai buoni rapporti intercorrenti tra le due società, per l’esterno sarà possibile aggregarsi e lavorare con la sua nuova (vecchia) squadra. Zortea arriverà in prestito con obbligo di riscatto per la Salernitana al verificarsi di determinate condizioni sportive, tra cui la salvezza. Ora il direttore sportivo si concentrerà su altri due ruoli che andranno assolutamente coperti prima della gara contro i campioni d’Italia, ovvero quello di portiere e di centrocampista.

BERISHA RESTA IN POLE Per il primo, rimane in leggero vantaggio sulla “concorrenza” il portiere titolare della nazionale albanese Erit Berisha. Al Torino è chiuso da Milinkovic Savic ed è destinato a cambiare aria, la Salernitana è una soluzione che lo soddisfa. Occhio però al possibile ritorno di fiamma per altri due profili di grande esperienza, ovvero Gollini dell’Atalanta (in prestito alla Fiorentina) e Sirigu del Napoli. Più defilate resistono le candidature di Radu della Cremonese e di Cragno del Cagliari (attualmente al Monza).

CENTROCAMPO, DE SANCTIS SFOGLIA LA MARGHERITA Molto più complessa è la situazione relativa al centrocampo, dove la Salernitana ha la necessità di integrare l’organico a prescindere dall’infortunio di Maggiore. De Sanctis continua ad insistere per Demme del Napoli ma la trattativa non è facile, così come quella per il polacco della Fiorentina Zurkowski. Così il ds granata ha aperto altre strade che portano a Nandez del Cagliari ed a Crngoj del Venezia, senza dimenticare il vecchio pallino Esposito della Spal. La Fiorentina ha offerto un altro esubero ai granata, Benassi, che però non convince De Sanctis visto che l’ex Torino è fermo da tempo mentre Nicola ha bisogno di un elemento subito pronto all’uso. Sembra invece definitivamente sfumare la possibilità di ingaggiare in prestito dalla Roma il gioiellino Bove, ormai diretto verso Lecce.

LE ALTRE PISTE L’arrivo imminente di Zortea potrebbe non escludere l’ingaggio di un altro esterno di centrocampo, anche perchè Sambia continua a non convincere. I nomi sono sempre gli stessi: Zanoli del Napoli (che piace anche alla Sampdoria), Birindelli del Monza (in cambio del quale i brianzoli hanno chiesto Bonazzoli), Augello della Sampdoria, Venuti della Fiorentina e lo stesso Ruggeri dell’Atalanta sono profili che piacciono a De Sanctis ed al suo entourage. Tra gli obiettivi anche un difensore centrale: Nuytinck dell’Udinese e Ceccherini del Verona sono i preferiti. Per quanto riguarda il mercato in uscita, sembra segnato il futuro dei vari Capezzi, Kastanos, Micai, Sy e Kristoffersen, tutti destinati a partire mentre vanno valutate le posizioni di Bonazzoli, Valencia e Botheim.