SALERNO – Inizia ad entrare nel vivo il mercato invernale della Salernitana, nonostante manchi ancora poco meno di un mese alla riapertura ufficiale della campagna trasferimenti. Oltre ad avere la necessità di reperire, il più presto possibile, quei rinforzi che possano andare a coprire i ruoli lasciati scoperti a causa di infortuni o carenze d’organico, il direttore sportivo granata Morgan De Sanctis deve fronteggiare anche l’assalto di alcune società inglesi ai pezzi pregiati del club di patron Iervolino. Le sirene d’oltremanica hanno cantato, nei giorni scorsi grazie alla vetrina mondiale, per Boulaye Dia, cercato con insistenza da West Ham ed Everton, mentre nelle ultime ore si sono fatte sentire, con grande veemenza, anche per Lassana Coulibaly (nella foto di Gambardella).

THE REDS VOGLIONO LASSANA Sulle tracce del centrocampista maliano c’è infatti il Nottingham Forest, formazione di Premier League che naviga nei bassifondi della classifica nonostante la campagna acquisti faraonica della scorsa estate. Il club inglese, deciso a tentare la rimonta salvezza in questa seconda parte di stagione, avrebbe individuato proprio in Coulibaly il rinforzo ideale per il proprio centrocampo. Sul tavolo i vertici del Forest hanno messo sette milioni di sterline, al cambio attuale poco più di otto milioni di euro, spiccioli per l’imprenditore greco Evangelos Marinakis, ex presidente dell’Olympiakos e proprietario dei Reds, ma un bel gruzzolo per la Salernitana che, con la cessione, potrebbe realizzare un’ottima plusvalenza visto che Coulibaly fu ingaggiato nell’estate del 2021 a parametro zero dopo l’esperienza in Francia nelle file dell’Angers. Nonostante l’offerta appetitosa per il 26enne nazionale del Mali, difficilmente De Sanctis e patron Iervolino si lasceranno ingolosire, anche a causa delle poche alternative attualmente in organico nel reparto di centrocampo, soprattutto dopo il grave infortunio capitato a Maggiore. Anzi, la Salernitana sta facendo di tutto per reperire sul mercato un’alternativa valida all’ex Spezia ma anche un altro paio di profili da inserire in quel reparto nelle rotazioni di Nicola. I nomi in cima alla lista sono sempre quelli di Demme del Napoli e di Zurkowski della Fiorentina, ma nelle ultime ore si sono riaperte delle trattative già imbastite la scorsa estate per due mezzali che attualmente militano in serie B: si tratta di Nandez del Cagliari e per Crngoj del Venezia.

A CACCIA DI UN PORTIERE La Salernitana va a caccia anche di un portiere che possa rimpiazzare Gigi Sepe. A Berisha del Torino, Gollini dell’Atalanta (ma attualmente alla Fiorentina), Radu della Cremonese e Cragno del Cagliari (ora al Monza) si è aggiunto il napoletano Sirigu. La società granata infatti punta su un profilo più affidabile, da qui la volontà di spingere per Berisha, Gollini o lo stesso Sirigu. Nel frattempo Micai sta per essere liberato a zero (è in scadenza a giugno) per consentirgli di firmare per il Cosenza. Prima però bisognerà mettere sotto contratto un altro portiere.

SERVE ANCHE UN ALTRO ESTERNO La Salernitana cerca, da tempo, anche un sostituto di Mazzocchi. Sembra ormai quasi fatto il ritorno di Nadir Zortea dall’Atalanta. L’esterno, capace di giocare sia a destra che a a sinistra, stavolta dovrebbe arrivare dalla società orobica in prestito ma con obbligo di riscatto in caso di salvezza della squadra granata. Il suo arrivo potrebbe non precludere quello di un altro esterno, dal momento che Sambia continua a non convincere. I nomi sono sempre gli stessi: Zanoli del Napoli (che piace anche alla Sampdoria), Birindelli del Monza (in cambio del quale i brianzoli hanno chiesto Bonazzoli), Augello della Sampdoria e lo stesso Ruggeri dell’Atalanta sono profili che piacciono a De Sanctis ed al suo entourage. Tra gli obiettivi anche un difensore centrale: Nuytinck dell’Udinese e Ceccherini del Verona sono i preferiti.