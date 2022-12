Confagricoltura Salerno incontra i sindaci della provincia di Salerno per discutere delle opportunità da cogliere con la programmazione comunitaria 2023-2027. Una campagna di ascolto e di confronto con i rappresentanti di Comuni, Comunità Montane e Gruppi di azione locale, oltre ad altri enti territoriali, per dare vita ad una nuova stagione di interventi per sviluppare l’agricoltura non solo di pianura, ma anche di collina e di montagna, per valorizzarne le produzioni tipiche e creare nuove opportunità di reddito, contrastare lo spopolamento e difendere l’assetto idrogeologico.

L’appuntamento è per giovedì, 15 dicembre 2022, alle ore 17, presso il Palazzo baronale De Conciliis a Torchiara. Sono previsti i saluti di Antonio Costantino, presidente Confagricoltura Salerno, Franco Alfieri, presidente della Provincia di Salerno, Massimo Farro, sindaco di Torchiara, Fabrizio Marzano, presidente Confagricoltura Campania. Interverranno Gianfranco Valiante, coordinatore Anci provincia di Salerno e Giuseppe Parente, presidente del direttivo regionale Anci Campania. Le conclusioni saranno affidate a Rosario Rago, membro della Giunta nazionale di Confagricoltura, Franco Picarone, presidente Commissione Bilancio Regione Campania e Nicola Caputo assessore regionale all’Agricoltura. Le recenti difficoltà per le aziende, la congiuntura economica, l’aumento dei costi delle materie prime e il rincaro dei carburanti stanno mettendo in ginocchio il comparto agricolo. Anche questo aspetto sarà al centro dell’incontro. Il territorio cilentano fonda la maggior parte della sua economia sull’agricoltura e sulla produzioni di cibo, elementi fortemente legati alla tradizione enogastronimica tipica e alla Dieta Mediterranea che nel territorio trova la sua casa. Il comparto è a rischio e la campagna olearia ha fatto suonare i primi allarmi.