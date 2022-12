=

“Da gennaio del prossimo anno nessun servizio sanitario sara’ erogato se non in via informatica”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo alla presentazione della fondazione Serics (Security and Rights In the CyberSpace) all’universita’ di Salerno. “Abbiamo varato – ha ricordato il governatore – un sistema informatico, Sinfonia, su cui abbiamo riversato tutti i dati che riguardano il mondo sanitario della Campania. Siamo ormai in dirittura d’arrivo con il fascicolo sanitario elettronico. A gennaio eravamo a zero. Oggi siamo al 95%”.