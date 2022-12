– “Il futuro dell’artigianato è anche nelle vostre mani che sono un buon esempio da seguire per lo strategico intreccio tra turismo, economia e formazione che rappresentate”. Così il Presidente Nazionale di Cna, la sigla che rappresenta 288 mila piccole e medie aziende e del mondo dell’artigianato, Dario Costantini, per la prima volta in Campania, ha salutato gli studenti della neo scuola regionale di ceramica, che ha aperto da pochi mesi nel Comune di Vietri sul Mare grazie alla Cna di Salerno, che ha realizzato il progetto con Pform, Accademia di Belle Arti di Napoli, Comune di Vietri sul Mare, Ente Ceramica Vietrese, Regione Campania e Sviluppo Campania. L’incontro con gli studenti è stato il primo degli appuntamenti del presidente nazionale di Cna che tra ieri e oggi è a Salerno in visita al fianco del presidente provinciale Lucio Ronca e del segretario Simona Paolillo alla scoperta e alla promozione del territorio. Costantini si è intrattenuto con gli studenti cimentandosi anche nella lavorazione dell’argilla, quindi ha incontrato il sindaco di Vietri Giovanni De Simone per poi concludere la giornata vietrese con una passeggiata tra le botteghe artigiane. “Vietri sul Mare è un museo a cielo aperto – ha sottolineato Lucio Ronca – le botteghe artigiane sono l’identità, la tradizione, la cultura e l’anima di questo territorio. Degli attrattori turistici come le presenze vertiginose di questo ponte dell’Immacolata hanno confermato”. “Nel percorso diretto verso la valorizzazione delle competenze, Vietri sul Mare è simbolo della caparbietà di credere nella forza di un progetto straordinario di formazione e che ci vede in pole position per portare avanti il percorso di qualifica di operatore della ceramica – ha ribadito il segretario di Cna Salerno Simona Paolillo – stiamo facendo un gran lavoro per superare, animati anche dall’entusiasmo degli studenti, i mille cavilli burocratici”. La visita di Costantini a Salerno proseguirà oggi con “Lezioni di Cna”.