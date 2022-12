Ha preso il via questa mattina, in piazza della Concordia, la campagna di screening dell’Asl di Salerno “Fai la prima mossa”. Si tratta di un programma di prevenzione che consiste nell’ invitare tramite il medico di famiglia, ad intervalli di tempo regolari, una determinata fascia di popolazione per effettuare un esame con l’obiettivo di scoprire la malattia prima della comparsa dei sintomi.

Perché aderire?L’esame consente d’intervenire con maggiore efficacia e con cure meno invasive.

Se il test risulta negativo si sarà richiamati alla scadenza prestabilita.

In caso di positività è garantito l’accompagnamento nel percorso diagnostico di approfondimento e della cura.