di Erika Noschese

Antonio D’Alessio, Pino Bicchielli, Franco Mari, Piero De Luca: sono alcuni dei parlamentari salernitani che avranno un ruolo di spicco nelle commissioni che avranno un ruolo di spicco all’interno del governo Meloni, prima donna presidente del Consiglio in Italia. Ieri, giornata full per gli onorevoli: i gruppi hanno infatti indicato i propri rappresentanti all’interno delle 14 Commissioni Permanenti di Montecitorio. D’Alessio, eletto all’opposizione con Italia Viva-Azione, in un percorso solitario che li ha visti raggiungere un buon risultato elettorale, confermandosi la vera novità delle scorse Politiche, entra a far parte della commissione Lavoro alla Camera dei Deputati; il deputato del Pd Piero De Luca, confermato già neò suo ruolo di Vice Capo Gruppo del partito democratico sempre per la Camera dei Deputati, dovrebbe essere indicato quale membro per la Commissione Affari Europei mentre per il Senato Franco Mari, eletto nelle liste di Sinistra e Verdi, in alleanza con il centrosinistra pur con programmi e liste che – hanno sempre voluto ribadire in campagna elettorale e a sconfitta avvenuta – ben differenti, potrebbe entrare a fare parte della Commissione Istruzione. Mari è infatti insegnante e questo potrebbe facilitare, in qualche modo, il lavoro della commissione anche per ridare un ruolo centrale all’istruzione e al mondo della scuola che oggi paga lo scotto di due anni di pandemia e la didattica a distanza. Il parlamentare salernitano Pino Bicchielli, eletto alle ultime politiche con Noi Moderati nel Collegio Uninominale di Salerno per la Camera dei Deputati, è membro della Commissione Difesa a Montecitorio; la deputata di FdI Imma Vietri nella commissione sanità mentre Attilio Pierro, forte del lavoro fatto con la Lega in Regione Campania entra in commissione Agricoltura, avendo così la possibilità di trattare anche temi nazionali, aiutando in maniera concreta il suo territorio. Per il Senato, entra in commissione Lavoro anche il parlamentare riconfermato del Movimento 5 Stelle, Franco Castiello.