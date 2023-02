Edmondo CIRIELLI sarà viceministro agli Affari esteri e cooperazione internazionale. Nato a Nocera Inferiore 58 anni fa, il neo vice ministro agli Esteri, Edmondo Cirielli, e’ un veterano della politica: deputato dal 2001 con Alleanza Nazionale, gia’ presidente della Commissione Difesa dal 2008 al 2013, e’ stato anche presidente della provincia di Salerno dal 2009 al 2012. Proviene dall’Arma dei Carabinieri, dopo una formazione maturata prima alla Scuola Nunziatella quindi all’Accademia Militare di Modena. In aspettativa parlamentare, poi in congedo, Cirielli e’ stato insignito della promozione onorifica al grado di generale di brigata dell’Arma. Il suo nome fu associato alla legge 251 del 2005 (che lui, primo firmatario della proposta, sconfesso’ dopo i cambiamenti apportati in parlamento), che ha modificato l’articolo 157 del codice penale per il criterio di calcolo della prescrizione di alcuni reati, parificandone i termini al massimo della pena edittale prevista e mantenendo la prescrizione fissa in 4 anni per i reati contravvenzionali e in 6 per quelli la cui pena non supera i 6 anni o e’ pecuniaria. Cirielli ha fatto parte del nucleo fondatore di Fratelli d’Italia nel 2012 entrando quindi nell’ufficio di presidenza del partito. Nelle ultime consultazioni del 25 settembre scorso, e’ stato rieletto deputato come capolista nel collegio plurinominale Campania 2-02.